Fransa merkezli “Africa Intelligence” sitesi, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed’in Libya dosyasından sorumlu danışmanını görevden aldığını iddia etti.

Habere göre, Bin Zayed, Baş Danışmanı Muhammed Reşid El Mikbali’yi görevden aldı ve onun yerine, Birleşik Arap Emirlikleri Milli Güvenlik Konseyi’nin iki numaralı ismi; Ali Bin Hammad Al Şamsi’yi atadı.

İddiaya göre, bu adımın arkasındaki sebeplerden biri, Mikbali’nin darbeci General Halife Hafter ile iyi ilişki yürütememesi.

Bin Zayed’in memnuniyetsizliğine neden olan diğer husus ise Hafter’in sahada elde ettiği kazanımlarının diplomasi masasına aktarılamaması ve Moskova’da yaşanan olumsuzluklar.

Libya, 2011’de Muammer Kaddafi rejiminin yıkılmasından sonra iç savaşa sürüklenmişti.

Mısır ve BAE başta olmak üzere bazı dış aktörlerin desteğini arkasına alan darbeci General Halife Hafter, uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni (UMH) devirmek için harekete geçmişti.

Türkiye ve Rusya’nın Libya’da ateşkes ilan edilmesi için yaptığı çağrıdan sonra Moskova, 13 Ocak’ta savaşan tarafları bir araya getiren toplantıya ev sahipliği yapmıştı.

UMH Başbakanı Fayiz Serrac ateşkes anlaşmasını imzalamıştı. İmza atmayı kabul etmeyen Halife Hafter’in önce bir günlük süre istemesi daha sonra açıklama yapmaksızın Rusya’dan ayrılması, dünyadan tepki ile karşılandı.

UMH, Hafter’in imza atmamasından BAE’yi sorumlu tutmuştu.

Kaynak: Africa Intelligence