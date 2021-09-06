Latin Amerika ülkelerinde koronavirüs vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 266 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 583 bin 628’e, 12 bin 915 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 20 milyon 890 bin 779’a yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en fazla COVID-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 19 milyon 862 bin 438 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 272 kişi yaşamını yitirdi, 7 bin 504 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 263 bin 140, vaka sayısı 3 milyon 428 bin 384, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 768 bin 946 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 48 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 125 bin 278’e çıktı.

Son 24 saatte 1669 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam COVID-19 vaka sayısı 4 milyon 918 bin 649’a, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 750 bin 20’ye yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 67 kişinin hayatını kaybetmesiyle COVID-19'a bağlı toplam ölü sayısı 112 bin 511’e 1397 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 203 bin 802’ye yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 4 milyon 901 bin 31’e ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke konumunda.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 23 kişinin yaşamını yitirmesiyle COVID-19'a bağlı can kaybı sayısı 37 bin 90'a çıktı.

Vaka sayısı 425 artışla 1 milyon 641 bin 91, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 598 bin 293 olarak kayıtlara geçti.