ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, 4 Eylül'de KTMM Yardımcısı Nerimal Celal ve en az 45 diğer Kırım Tatarının, Kırım'daki Rus işgal makamlarınca gözaltına alınmasını şiddetle kınıyor. Rus işgal makamlarına bu kişileri bir an önce serbest bırakma çağrısı yapıyoruz" sözlerini kullandı.

Söz konusu gözaltıların, KTMM'ye yönelik siyasi motivasyonlu baskın, tutuklama ve cezalandırıcı önlemlerin son örneği olduğuna işaret eden Price, "23 Ağustos Kırım Platformu Zirvesi'nde de bir kez daha dile getirdiğimiz üzere, Kırım Ukrayna'dır ve ABD Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini yinelemektedir" dedi.