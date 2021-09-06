ABD hükümetinin COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında Gana hükümetine sağladığı Moderna aşısından 1,2 milyon doz, Akra'ya ulaştı.

COVAX programı kapsamında geçen ay da Gana hükümetine 1,5 milyon doz AstraZeneca aşısı teslim edilmişti.

120 bin 452 kişi virüse yakalandı

Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, dünya genelinde COVID-19 aşı sıkıntısı olduğunu ancak ekim sonuna kadar 18 milyon doz COVID-19 aşısı almayı hedeflediklerini belirtmişti.

Yaklaşık 31 milyon nüfusa sahip Gana'da, salgının başından bu yana 120 bin 452 kişi virüse yakalandı, 112 bin 460 kişi iyileşti, 1052 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.