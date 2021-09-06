İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın bir araya gelmesinin önemli bir adım olduğunu söyledi.

Filistin yönetimiyle iletişimin doğru bir adım olduğunun altını çizen Herzog, bunun, İsrail'in güvenliğine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Herzog kendisine "Gantz'ın Filistinlilerle müzakere yapmak istemediğine" dair açıklamasına ilişkin soruyu ise yanıtsız bıraktı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de İsrail'le yapılacak ikili görüşmeleri kabul etmediklerini belirtti. ABD Başkanı Joe Biden'a seçim vaatlerini hatırlattı. İsrail'in Filistin ile imzaladığı anlaşmalara uyması gerektiğini söyledi.