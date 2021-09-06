Haber Giriş: 6 Eylül 2021 Pazartesi 04:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İsrail Cumhurbaşkanı: Filistin ile ilişkiler yeniden tesis edilmeli
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Filistin yönetimiyle ilişkilerin yeniden kurulması çağrısı yaptı.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın bir araya gelmesinin önemli bir adım olduğunu söyledi.
Filistin yönetimiyle iletişimin doğru bir adım olduğunun altını çizen Herzog, bunun, İsrail'in güvenliğine katkı sağlayacağını dile getirdi.
Herzog kendisine "Gantz'ın Filistinlilerle müzakere yapmak istemediğine" dair açıklamasına ilişkin soruyu ise yanıtsız bıraktı.
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de İsrail'le yapılacak ikili görüşmeleri kabul etmediklerini belirtti. ABD Başkanı Joe Biden'a seçim vaatlerini hatırlattı. İsrail'in Filistin ile imzaladığı anlaşmalara uyması gerektiğini söyledi.
Etiketler: İsrail Filistin Devleti
Sıradaki Haber
1,2 milyon doz Moderna aşısı Gana'ya ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz