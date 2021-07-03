Haber Giriş: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 03:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Meksika Körfezi'nde patlama
Meksika'da denizin altındaki petrol boru hattında patlama meydana geldi. Patlama sonucu denizin yüzeyinde oluşan yangın, uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.
Meksika Körfezi’nde sualtı petrol boru hattında patlama meydana geldi.
Devlete ait petrol şirketi Pemex'in boru hattında, denizin 78 metre altında meydana gelen patlama yangına yol açtı.
Yangına üç söndürme gemisi müdahale etti. Denizin yüzeyindeki yangın, 5 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Yetkililer, yangına sebep olan patlamanın kaynağının araştırıldığını açıkladı. Yangın sırasında oluşan görüntü, sosyal medyada "ateş gözü" olarak adlandırıldı.
Etiketler: Meksika
Son Haberler
- 02:57
- 02:43
- 02:26
- 02:20
- 02:01
Sıradaki Haber
Fransa Mali ile ortak askeri operasyonlara yeniden başlayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz