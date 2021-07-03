Meksika Körfezi’nde sualtı petrol boru hattında patlama meydana geldi.

Devlete ait petrol şirketi Pemex'in boru hattında, denizin 78 metre altında meydana gelen patlama yangına yol açtı.

Yangına üç söndürme gemisi müdahale etti. Denizin yüzeyindeki yangın, 5 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yetkililer, yangına sebep olan patlamanın kaynağının araştırıldığını açıkladı. Yangın sırasında oluşan görüntü, sosyal medyada "ateş gözü" olarak adlandırıldı.