Ulusal Saraydaki günlük basın toplantısında konuşan Lopez Obrador, Peru'nun eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun haksızlığa uğradığını savunarak "Cumhurbaşkanı Castillo'nun görevden alınması, Peru halkının özgürlüğüne saygı gösterilmediğinin ve demokrasinin çiğnendiğinin göstergesidir." ifadesini kullandı.

Peru'nun mevcut Cumhurbaşkanı Boluarte'yi eleştiren Lopez Obrador, "Onu görevden alıp (Castillo) hapse atarak büyük bir adaletsizlik yapılıyor ve ardından devlet başkanı olarak atandığı için (Boluarte) sebep olduğu maskaralıkları kabul etmiyoruz. Otoriter ve baskıcı bir hükümet." değerlendirmesinde bulundu.

Lopez Obrador, Peru'nun doğal kaynaklarının yabancı oligarklar tarafından yağmalandığını ileri sürdü.

İki ülke ilişkileri Castillo'nun görevden alınmasından bu yana gergin bir süreçten geçiyor.

Peru Cumhurbaşkanı Boluarte, Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador'un, ülkesinin iç işlerine müdahale ettiğini ileri sürerek 26 Şubat'ta bu ülkedeki büyükelçisini süresiz geri çektiğini duyurmuştu.

Lopez Obrador, 25 Şubat'taki açıklamasında, Peru'nun eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun Kongre tarafından haksız şekilde görevinden alındığını belirterek "Halk tarafından seçildi diye görevden alınmasını büyük bir haksızlık olarak görüyoruz. Ayrıca bir azınlık olan Peru'daki muhafazakarlar, anayasayı da ihlal etti." demişti.

Castillo'nun görevden alınması

Eski Cumhurbaşkanı Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla 7 Aralık 2022'de görevinden azledilmişti.

Pedro Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından gözaltına alınmıştı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dina Boluarte, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olarak yemin etmişti.