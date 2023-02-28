Burns’un açıklaması, ABD basınının aktardığına göre bir federal kurumun pandeminin muhtemelen Vuhan’daki virüs laboratuvarından kaynaklandığı sonucuna varmasından bir gün sonra geldi.

Çin ise bu iddialara “COVID-19 politize edilmemeli” diye yanıt verdi.

Washington ve Pekin arasında son yıllarda artan gerilim, ABD’nin Çin’e ait bir balonu vurmasının ardından zirveye ulaştı.

Pazartesi günü ABD Ticaret Odası’nın bir etkinliğinde konuşan Burns, “Çin üç yıl önce Wuhan’da neler yaşandığı ve COVID-19 krizinin kökenleri hakkında daha dürüst olmalı” ifadelerini kullandı.

ABD'den gelen laboratuvar iddiası

ABD basınında pazar günü çıkan haberlerde, ABD Enerji Bakanlığı’nın gizli bir istihbarat raporunda “düşük bir güven oranıyla” virüsün laboratuvardan yanlışlıkla sızdığı sonucuna vardığı yer almıştı.

Enerji Bakanlığı daha önceki açıklamalarında virüsün kökenine dair bir çıkarımda bulunamadıklarını söylemişti.

ABD’de çeşitli kurumlar bugüne kadar bu konuda farklı sonuçlara ulaştı.

2021’de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) “orta güven oranıyla” virüsün laboratuvar kaynaklı olduğunu belirtmişti.

Bazı araştırmalar ise virüsün Wuhan’daki hayvan pazarında hayvanlardan insanlara sıçradığı sonucuna varmıştı.

Pazartesi akşamı bu konudaki soruları yanıtlayan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, ABD hükümetinin bu konuda net bir kararı olmadığını söyledi: