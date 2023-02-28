Thrissur bölgesindeki Irinjadappilly Sree Krishna Tapınağındaki yetkililerin robot kullanma girişimi, herhangi bir şenlik için canlı hayvanları kullanmayı bırakma taahhüdünün bir parçası.

Robot model, tapınağa People for Ethical Treat of Animals (PETA) ve aktris Parvathy Thiruvothu tarafından bağışlandı.

Amaç ise, şenlikleri "zulümden arınmış bir şekilde" düzenlemeye yardımcı olmak.

Zincirlenmiş, eyerlenmiş ve süslenmiş filler, Kerala'daki tapınak festivallerinde önemli bir rol oynuyor.

Eyalet, ülkedeki yaklaşık 2 bin 500 tutsak filin yaklaşık beşte birine ev sahipliği yapıyor.

Hayvan refahı aktivistleri, uzun yıllardır fillere yapılan muameleyle ilgili endişelerini dile getiriyor.

Hayvan Hakları Araştırma Merkezi geçen hafta eyalet başbakanına memelilerde artan ölüm oranları hakkında bir yazı yazarak, 2018 ile 2023 yılları arasında Kerala'da 138 tutsak filin öldüğünü söyledi.

Tapınak rahibi Rajkumar Namboothiri, Indian Express gazetesine yetkililerin mekanik fili teslim almaktan mutlu olduklarını söyledi.

Namboothiri, "Diğer tapınakların da ritüelleri için filleri robotik fillerle değiştirmeyi düşüneceklerini umuyoruz" dedi.