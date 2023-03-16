ABD makamları, uyuşturucu madde olarak da kullanılan fentanilin büyük bir kısmının Meksika'da üretildiğini tahmin ederken Obrador ise bunu reddetti.

Uyuşturucu madde pazarındaki fentanilin anestezide kullanılan bazı ilaçlardan da elde edilebildiği kaydediliyor.

Obrador, kötü niyetli kullanımların önüne geçmek için uzmanlara fentanilin ilaçlarda kullanımına son verilip verilemeyeceğini danışacağını ve aynı adımı ABD'nin de atmasını teklif edeceklerini belirtti.

ABD'nin uyuşturucu şebekelerine "aman verilmemesi" yönündeki çağrılarını reddeden Obrador, "Onların kölesi olmayacağız. Biz Meksika halkını korumak için Meksikalılar tarafından seçildik. Birbirimize bir şeyi yapıp yapmamayı bildirmek yerine yardım etmeliyiz . Problemi çözemeyeceklerini kanıtladılar. Aşağı yukarı başarısız stratejiler." değerlendirmesine bulundu.

Fentanilden her yıl ABD'de 70 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Meksika Savunma Bakanlığı ise salı yaptığı açıklamada, Meksika'nın kuzeybatısındaki sınır kenti Tijuana'da 1,83 milyon adet fentanil hapı yakalandığını duyurmuştu.