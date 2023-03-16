BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi, koka ekiminin 2021 ile 2022 arasında yüzde 35 artarak rekor seviyelere ulaştığını söyledi.

Bulgular, Batı ve Orta Afrika'da kaçakçılık için yeni merkezlerin ortaya çıktığını gösteriyor.

Rapor ayrıca, kaçakçıların tüketicilere uyuşturucu ulaştırmak için uluslararası posta hizmetlerini daha sık kullandıklarını da belirtiyor.

Avrupa ve Kuzey Amerika en büyük kokain pazarları, bunu Güney ve Orta Amerika ve Karayipler izliyor.

Rapor, Afrika ve Asya'daki pazarların "hala sınırlı" olduğunu söylerken, BM'den Ghada Waly pazarın orada genişleme potansiyelinin tehlikeli bir gerçeklik olduğunu söyledi.

Kokain Küresel Raporu, üretim artışının, koka ağacı ekimindeki genişlemenin yanı sıra kokanın toz kokaine dönüştürülmesindeki gelişmelerin sonucu olduğunu söyledi.

Rapordaki diğer bulgular ise şu şekilde:

- Avrupa'ya giden yollar konusunda, Kolombiya hâlâ kaçakçılık yollarına hakim durumda

- Avustralya'da tüketim 2020'nin ortasında zirveye ulaştı, ertesi yıl yüzde 50 düştü ve 2021'in son birkaç ayında "ılımlı" bir şekilde toparlandı.

- Meksikalı ve Balkan suç grupları, malzemeye erişim sağlamak için üretim merkezine yaklaştı

- Taş kokain kullanımı Birleşik Krallık , Belçika , Fransa ve İspanya da dahil olmak üzere birçok Batı Avrupa ülkesinde artış trendinde.

- Ukrayna'da pazar genişliyordu, ancak geçen Şubat ayında Rusya'nın işgalinden bu yana talep büyük ölçüde bozuldu .