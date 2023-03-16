Olay, SpiceJet'e ait bir uçağının kontrol paneline yerleştirilmiş bardak ve tatlı fotoğrafının viral olmasından sonra yaşandı.

Raporlar, fotoğrafın çekildiği sırada uçağın 37 bin fitte seyrettiğini ortaya çıkardı.

Fotoğrafa gelen tepkilerin ardından Hindistan'ın havacılık düzenleyicisi havayoluna bir uyarı cezası verdi.

SpiceJet, konuyu incelediğini ve resmi çektiği iddia edilen iki pilotun izne çıkarıldığını açıkladı.

The Times of India gazetesine konuşan bir havayolu sözcüsü , "Soruşturmanın tamamlanmasının ardından onlara karşı uygun disiplin işlemi uygulanacaktır" dedi.

Resmi Twitter'da ilk kez paylaşan havacılık uzmanı Mohan Ranganathan, "Elektronik aksamlara ufak miktarda kahve dökülmesi bile sistemleri bozacaktır. Bu bir suç eylemidir" dedi.

Hint havacılık kuralları, pilotların ve mürettebatın kokpitte yiyecek ve içecek bulundurmasına ancak katı kurallar çerçevesinde izin veriyor.

Örneğin, tüm bardakların kapaklı olması ve dökülmemesi için bir tepsi üzerinde taşınması gerekiyor.