Kanada'nın 2021 yılında COVID-19 aşı dağıtım organizasyonunun başına getirilen ancak askeri okul yıllarında bir astına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla görevden alınan Tümgeneral Fortin, kendisine isnat edilen suçlamalardan beraat etmesinin ardından başta Trudeau olmak üzere, iki eski ulusal savunma bakanının da aralarında bulunduğu federal hükümet ve üst düzey askeri yetkilileri mahkemeye verdi.

Fortin'in hukuk ekibince Ontario Yüksek Adalet Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, Trudeau ve diğer yöneticiler hakkında iftira, kamu görevi sırasında görevi kötüye kullanma, komplo ve ihmalkarlık suçlamaları bulunuyor.

Fortin, dava dilekçesinde adı geçen 16 kişiden 5 milyon Kanada doları genel zarar ve 1 milyon Kanada doları da cezai tazminat olmak üzere toplam 6 milyon Kanada doları tazminat talep ediyor.

Dilekçede Fortin'in, iftira ve görevi kötüye kullanma nedeniyle zarara uğradığı belirtilerek Başbakan Trudeau ve diğer yetkililer, ihmalkarlık, özel gerçeklerin uygunsuz bir şekilde kamuya ifşa edilmesi, güveni suistimal etmek ve zarara yol açacak komplo kurmakla suçlanıyor.

Dilekçede, "birbirleriyle uyum ve istişare içinde hareket eden siyasi aktörler" olarak tarif edilen Trudeau, eski bakanlar ve üst düzey askeri yöneticilerin, Fortin'in Kanada Halk Sağlığı Kurumundaki görevine, askeri okul yıllarındaki bir cinsel saldırı iddiasıyla son verdikleri belirtildi.

Kanada Silahlı Kuvvetleri, hakkındaki tüm suçlamalardan bu yılın ocak ayında aklanan Tümgeneral Dany Fortin’in, ordu bünyesinde yeni bir göreve atanacağını duyurmasına rağmen, Fortin’in hukuk ekibinden avukat Thomas Conway, yaptığı açıklamada, General'in orduda yeni bir göreve dönmesinin, Başbakan Trudeau ve "birbirleriyle uyum ve istişare içinde hareket eden siyasi aktörler" tarafından engellendiğini ileri sürdü.

Fortin'in beraat etmesine rağmen itibarındaki lekenin temizlenmediğini ifade eden Conway, "Bu leke, bu hasar ve mahkemelerde yaşananlar, medeni hukuk yoluyla tazminat talep etmedikçe asla ortadan kaldırılacak bir şey değil." dedi.

Kanada Ulusal Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jessica Lamirande, Canadian Press'e yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığının Fortin'i "rütbesi ve deneyimiyle orantılı uygun görevlere" atamayı planladığını duyurarak "Talep beyanını gözden geçireceğiz ve şu anda daha fazla yorum yapmayacağız." ifadelerini kullandı.