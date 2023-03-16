Bir şehir sözcüsünun yerel basına yaptığı açıklamaya göre, Çarşamba sabahı erken saatlerde Florida, Auburndale'deki bir tesiste 20 bin galonluk devasa bir tankın amonyak sızdırdığı tespit edildi ve tüm çalışanlar tesisten tahliye edildi.

Fabrikanın yakınındaki iki blokluk bir bölgede yaşayan sakinlerden de evden çıkmamaları istendi.

Kırmızı alarm itfaiye ekiplerinin sızıntıyı başarıyla kapatmasının ardından birkaç saat sonra kaldırıldı.

Temizlik operasyonlarının saat 15.30 sıralarında tamamlandığı bildirildi.

Coca-Cola Company, yakınlarda çalışan birkaç çalışanın göz ve boğaz tahrişleri nedeniyle hastaneye gittiğini açıkladı. Bunun dışında herhangi bir yaralanma bildirilmedi.