Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Yahudi yerleşimcilerin ulaşımının sağlanması ve dini ritüellerini gerçekleştirmeleri için Nablus'un doğusundaki "Yusuf Makamı" olarak bilinen bölgeye baskın düzenledi.

Duruma tepki gösteren Filistinli gençler ile İsrail güçleri arasında arbede yaşandı. İsrail güçleri, gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz kullanırken Filistinliler askeri araçların geçeceği yolu kapattı, taş ve molotofkokteyli attı, araç lastikleri yaktı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, olaylarda 3 Filistinlinin gerçek mermi, 3'ünün de gaz kapsülü ve mermi parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandığı bilgisi verildi. İsrail askerlerinin müdahalesi sırasında 52 kişi de atılan gazdan etkilendi.

Yahudi yerleşimciler, dini ritüeller gerçekleştirmek için İsrail ordusunun korumasında sık sık Yusuf Makamı olarak bilinen bölgeye baskın düzenliyor.

Yahudiler, Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan "Yusuf Makamı"nda Hazreti Yusuf'un kabrinin bulunduğuna inanıyor. Ancak birçok arkeolog, söz konusu kabrin birkaç asırlık geçmişi bulunduğunu ve Yusuf ed-Duveykat isimli Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor.