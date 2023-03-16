Yonhap'ın haberine göre, Yoon, Japonya'ya iki günlük resmi ziyareti kapsamında Tokyo'daki zirvede Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile bir araya geldi.

İki liderin görüşmesi öncesi Güney Kore Sanayi, Ticaret ve Enerji Bakanlığınca yapılan açıklamada, Japonya'nın, Güney Kore'ye bazı ürünlerin ihracatına getirdiği kısıtlamaların kaldırılması ve buna karşılık Güney Kore'nin, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdindeki şikayetini geri çekeceği konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Zirve, iki ülke ilişkilerinin gelişmesinde "dönüm noktası" olacak

Yoon'un Tokyo'daki zirveye katılımıyla 12 yıl ara verilen karşılıklı ziyaretler tekrar başladı.

Tokyo'daki zirvenin, iki ülke ilişkilerinin gelişmesinde "dönüm noktası" olacağı, zirve vesilesiyle "hassas sorunların aşılmaya çalışılmasının" yanı sıra ekonomi, güvenlik ve diğer alanlardaki işbirliğinin güçlendirilmesinin de amaçlandığı ifade ediliyor.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio da Yoon'un ziyaretinin duyurulmasının ardından Tokyo-Seul ilişkilerini geliştirmeye kararlı olduklarını açıklamıştı.

Ziyaret planının, iki ülkenin hassas sorunlarından kabul edilen "savaş dönemi işçi tazminatlarına" yönelik Güney Kore'nin yeni önerisini duyurmasından sonra gelmesi dikkati çekti.

Buna göre, savaş döneminde Japon firmalarca zorla çalıştırılan işçilerin tazminatının karşılanması için Seul hükümeti destekli kurulacak vakıf fonu, Koreli müştekilere tazminat ödeyecek.

En son karşılıklı lider ziyareti, Aralık 2011'de eski Japonya Başbakanı Noda Yoşihiko ile eski Güney Kore Devlet Başkanı Lee Myung-bak arasında Japonya'da gerçekleştirilmişti.