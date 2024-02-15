Meksika ABD'den yasa dışı yollarla getirilen 50 bin silaha el koydu

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Meksika'da organize suçlarla mücadelede ele geçirilen silahların yüzde 70'inin ABD'nin Teksas eyaletinden getirildiğini aktardı.

Lopez Obrador, "Göreve geldiğim günden bu yana ABD'den ülkemize yasa dışı yollarla getirtilen 50 bin silaha el konuldu." dedi.

ABD'de yaklaşan başkanlık seçimlerine değinen Lopez Obrador, hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların oylarını güvence altına almak için sağ politikalara yöneldiğini söyledi.

Lopez Obrador, ABD Kongresinin göçmenlere yardımı "neden onaylamadığını" sorguladıklarını belirterek, "ABD'li yetkililer, göç meselesiyle gerçekten ilgileniyorlarsa, Orta Amerika'ya yapılacak yardımları onaylamalı ve yasal düzenleme ile vatandaşlık haklarını garanti altına almalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Göç sorununu, iki yüzlü politikalarla çözemezsiniz"

Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yardımların da içinde yer aldığı 95,3 milyar dolarlık destek paketinin onaylanmasını eleştiren Lopez Obrador, "Yoksul insanlar için hiçbir şey ayrılmazken, savaş için ABD Kongresinin bu kadar parayı tahsis etmesini doğru bulmuyorum. Göç sorununu, iki yüzlü politikalarla çözemezsiniz." ifadesini kullandı.