Az Bulutlu 7.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.02.2024 20:00

İsrail Gazze'deki Nasır Hastanesi'nin doğum servisini bastı

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'nin doğum servisine baskın düzenledi ve 2 ambulansı kullanılamaz hale getirdi.

İsrail Gazze'deki Nasır Hastanesi'nin doğum servisini bastı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 25 gündür İsrail ordusunun kuşatması altında bulunan Nasır Hastanesi'ndeki son duruma ilişkin bilgi paylaştı.

Açıklamada, İsrail askerlerinin Nasır Hastanesi'nin doğum servisine baskın düzenlediği ve burada arama yaptığı ifade edildi.

İsrail ordusunun, hastanedeki 2 ambulansı da kullanılamaz hale getirdiği kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanı: Gazze’deki Nasır Hastanesinde insani felaket yaşanabilir
Filistin Sağlık Bakanı: Gazze’deki Nasır Hastanesinde insani felaket yaşanabilir

Sağlık Bakanlığından gün içinde yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Nasır Hastanesi'ni "kışlaya çevirmeye" çalıştığı, askerlerin hastanedeki ambulans merkezi ve yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını hedef aldığı ve buldozerlerle hastane yerleşkesindeki toplu mezarlara zarar verdiği belirtilmişti.

İsrail ordusu 22 Ocak'tan bu yana daha önce "güvenli bölge" olduğunu ileri sürdüğü Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine ve kentteki hastanelere hem havadan hem de topçu ateşiyle yoğun saldırı düzenliyor.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması İsrail
Sıradaki Haber
NATO müttefikleri Ukrayna'ya 1 milyon İHA göndermeyi hedefliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:25
Meksika ABD'den yasa dışı yollarla getirilen 50 bin silaha el koydu
20:22
Kimsesiz kanser hastasına Bakanlık sahip çıktı
20:23
Beyin kanaması geçiren 112 yaşındaki hasta ameliyat edildi
20:11
Bakan Yumaklı: Organize tarım bölgelerini hayata geçirmeye devam edeceğiz
20:15
Bakan Güler, Polonyalı mevkidaşı ile görüştü
19:31
NATO müttefikleri Ukrayna'ya 1 milyon İHA göndermeyi hedefliyor
Şanlıurfa'da selden etkilenen müzeler yeniden ziyaretçi ağırlamaya başladı
Şanlıurfa'da selden etkilenen müzeler yeniden ziyaretçi ağırlamaya başladı
FOTO FOKUS
Batan geminin son görüntüsü kameralara yansıdı
Batan geminin son görüntüsü kameralara yansıdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ