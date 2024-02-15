AB: İsrail'in Ebu Diyab'ın evini yıkması uluslararası hukukun ciddi ihlali

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisinden yapılan yazılı açıklamada, "Topluluk lideri Ebu Diyab'ın, ailesinin nesillerdir ikamet ettiği Doğu Kudüs'teki evinin yıkılmasını kınıyoruz. Bu tür eylemler, uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlalidir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'e söz konusu hassas bölge de dahil olmak üzere Filistinlilerin evlerini yıkmayı bırakma çağrısı yapılırken, bu eylemlerin uluslararası barış çabalarını baltaladığı vurgulandı.

İsrail askerleri, dün, Ebu Diyab'ın Kudüs'teki evini yıkmıştı

Diyab, "İsrail askerleri, evimize baskın düzenledi, bizi evimizden zorla çıkardılar, bana ve aile fertlerime saldırma girişiminde bulundu." ifadesini kullanmıştı.

Yıkılan evinde 35 yıldır yaşadığını anlatan Diyab, konutu hakkındaki yıkım emrinin 15 yıl önce çıktığını belirtmişti.

Evde kendisi, eşi ve evli 2 çocuğu olmak üzere toplam 10 kişinin yaşadığını söyleyen Diyab, evsiz kaldıklarını aktarmıştı.

Kudüs araştırmacısı ve Silvan Topraklarını Savunma Kurulu Üyesi Fahri Ebu Diyab, yıllardır evleri yıkım tehdidi altındaki Filistinlilerin haklarını savunan Filistinli bir araştırmacı olarak biliniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Ebu Diyab'ın evinin yıkılmasını kınamıştı.