Puslu 10.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.02.2024 12:03

Filistin Sağlık Bakanı: Gazze’deki Nasır Hastanesinde insani felaket yaşanabilir

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'taki Nasır Hastanesini zorla tahliye ettirmesinin "insani felakete yol açacağı" uyarısında bulundu.

Filistin Sağlık Bakanı: Gazze’deki Nasır Hastanesinde insani felaket yaşanabilir
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Bakan Keyle, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Nasır Hastanesine düzenlediği bombardıman sonucu ortopedi bölümünde tedavi gören bir Filistinlinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda hastanın da yaralandığını belirtti.

İsrail askerlerinin hastanenin avlusuna baskın düzenlediğini ve bazı bölümlerine ateş açtığını ifade eden Keyle, "Acımasız saldırılarla 28 bin 600'den fazla Filistinlinin ölümüne, yaklaşık 69 bin kişinin yaralanmasına ve binlerce kişinin enkaz altında kalmasına yol açan İşgal devleti, Gazze Şeridi'nde güvenli bir yer bırakmadı." dedi.

Keyle, Birleşmiş Milletlere (BM) ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına acil müdahale çağrısı yaparak, "İşgal ordusunun Nasır Hastanesinde yaptığı şey, Şifa Hastanesi de dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelerde işlediği korkunç suçların tekrarıdır." dedi.

İsrail ordusu, 13 Şubat Salı günü iki haftayı aşkın süredir kuşatma altında tuttuğu Nasır Hastanesinin boşaltmasını istemiş, ertesi gün sabah saatlerinde hastaneye sığınan yerinden edilmiş binlerce Filistinliyi silah zoruyla tahliye etmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail kuşatması altındaki Nasır Hastanesinde yaşananlardan endişe duyduğunu belirtmişti.

Ghebreyesus, yaşanan çatışmaların tıbbi ekipman ve malzeme depolama tesislerini yok ettiğini, hastaneye erişimi engellediğini ve ihtiyaç sahipleri için güvenli bir koridorun olmadığını aktarmıştı.

Son 4 gün içinde hastaneye ulaşmak isteyen 2 DSÖ misyonunun engellendiğine dikkati çeken Ghebreyesus, hastane personeliyle iletişimlerinin kesildiğinin altını çizmişti.

ETİKETLER
İsrail Gazze Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
İsrail, Gazze'nin enerji kaynaklarını da "işgal" ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:45
Lukaşenko: Türkiye ile Belarus tarihi eskiye dayanan stratejik müttefiktir
12:41
Nesli tehdit altındaki vaşaklar Ardahan'da görüldü
12:53
Bakan Bayraktar: Heyelan tehlikesi belli alanlarda devam ediyor
12:34
Güney Afrika: İsrail, UAD'nin tedbir kararlarını ihlal ediyor
12:26
İŞKUR, yapay zekanın istihdama etkisini belirleyecek
12:18
Sinemalarda bu hafta
Türkiye’den Beyaz Kıta’ya Bilim Diplomasisi ziyaretleri
Türkiye’den Beyaz Kıta’ya Bilim Diplomasisi ziyaretleri
FOTO FOKUS
Nesli tehdit altındaki vaşaklar Ardahan'da görüldü
Nesli tehdit altındaki vaşaklar Ardahan'da görüldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ