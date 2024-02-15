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Dünya
AA 15.02.2024 11:48

Somali'nin başkentinde maske ve şapka yasaklandı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da maske ve şapka kullanımı güvenlik gerekçesiyle yasaklandı.

Somali'nin başkentinde maske ve şapka yasaklandı

Mogadişu Belediyesi Sözcüsü Salah Dheere, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, suç işleyenlerin kimliğini gizlemesi nedeniyle maske ve şapka kullanımının yasaklandığını duyurdu.

Dheere, toplu taşıma araçlarında silah taşınmasının da yasaklandığını ifade etti.

Yaşlıların taktığı takke benzeri şapkalar ise yasaktan muaf tutuldu.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un da katıldığı güvenlik toplantısında alınan kararlar, son dönemde artan bombalı saldırılara karşı alınan yeni tedbirlerden bazıları oldu.

Mogadişu hükümetinin terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonlarını artırmasıyla örgüt de farklı şehirlerde saldırılarını sıklaştırmıştı.

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