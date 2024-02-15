NATO müttefikleri Ukrayna'ya 1 milyon İHA göndermeyi hedefliyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen Savunma Bakanları ve NATO-Ukrayna Konseyi Toplantılarının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Genel Sekreter, "Bir grup müttefik, Ukrayna'ya 1 milyon insansız hava aracı (İHA) teslim etme hedefiyle bir araya geliyor. 20 NATO müttefiki de mayın temizleme koalisyonu kurmaya karar verdi." dedi.

Bir soru üzerine, Türkiye, Bulgaristan ve Romanya'nın Karadeniz'de mayın temizleme faaliyetlerini birlikte yürütmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Stoltenberg, bu çalışmaların Ukrayna'nın kara sularını kullanabilmesine, Rusya'ya karşı denizde başarı elde etmesine ve tahılını ihraç edebilmesine olanak sağladığını ifade etti.

Stoltenberg ayrıca, Polonya'da yeni bir NATO-Ukrayna ortak analiz ve eğitim merkezi kurma kararı alındığını duyurarak, bu yapının amacının savaştan alınan derslerin yanı sıra müttefiklerin tecrübe paylaşımı sayesinde Ukrayna ordusuna deneyim kazandırmak olduğunu sözlerine ekledi.