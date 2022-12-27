Eski Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev’in hükümette şu anki görevi Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcılığı…

Medvedev’in gündeme geldiği konu ise, 2023 için yaptığı absürt öngörüler…

Yeni yıl için “çılgın” öngörüler

Medvedev, Twitter hesabından bazı yeni yıl tahminleri paylaştı. Fakat bu öngörüler kendisinin de belirttiği gibi oldukça “çılgın” ve “absürt” senaryolar içeriyor. 10 maddelik tweetleri okuyan platform kullanıcılarının yorumları da tam olarak bu yönde.

On the New Year’s Eve, everybody’s into making predictions



Many come up with futuristic hypotheses, as if competing to single out the wildest, and even the most absurd ones.



Here’s our humble contribution.



What can happen in 2023: — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 26, 2022

Medvedev'den fütüristik tahminler

Paylaşımına, "Yılbaşında herkes tahminde bulunur" diyerek başlayan Medvedev, öngörülerinin aslında herkes tarafından yapılan "fütüristik hipotezler" olduğunu savunuyor.

Bunun ardından Rus siyasetçi, 2023 yılı için 10 öngörü paylaştı. Öngörüler çoğunlukla ABD'yi hedef alıyor. “ABD’de iç savaş çıkacağı”, “ABD’de bölünmeler olacağı”, “Elon Musk’ın ABD Başkanı olacağı”, “İngiltere’nin tekrar AB üyesi olacağı” tahminlerinin yanı sıra Medvedev Avrupa’nın geleceğiyle ilgili bazı kötü senaryolar da paylaştı.

Gelecekte ne olacağını kimse bilmese de bu öngörülerin gerçeklikten oldukça uzak olduğu birçok kesim tarafından kabul ediliyor. Çünkü ekonomiden siyasete uzanan Medvedev'in kehanetleri, Hollywood'un "apokaliptik" senaryolarını ve bazı bilgisayar oyunlarını aratmıyor. Hatta bu kez kehanetler ABD'yi iç savaşa sürüklüyor...

Hollywood'un beyaz perdeye taşıdığı senaryolarda da ABD kimi zaman uzaylılar, kimi zamansa zombiler tarafından işgal ediliyor. Global bir felakete yol açacak doğal afetlerin adresi her zaman ABD'de olurken, dünyayı kurtacak kişi de yine bu ülkeden çıkıyor. Medvedev'in kehanetlerini Hollywood senaryolarından ayıransa bu kez ABD'yi sıkıntıdan kurtaranın olmaması. Peki, Medvedev'in senaryolarına benzer filmler var mı? İşte bazı örnekler...

Bazı filmlerin de bu tarz çılgın senaryoları var

Red Dawn

Rus siyasetçi Medvedev'in tahminleri kadar çılgınca bir senaryoya sahip film sayısı az olsa da, örnekler mevcut. O filmlerden biri orijinal adı "Red Dawn" olan Operasyon: Kızıl Şafak filmi olabilir.

Filmin konusu Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Kore tarafından işgali. Filmde Washington eyaletindeki Red Dawn şehri sakinleri bir sabah uyandıklarında, gökyüzünden düşen yabancı paraşütçülerin gerçek dışı görüntüsüyle karşılaşıyor. Fimde ABD, Çin veya Rusya tarafından değil, Kuzey Kore tarafından işgal ediliyor.

Man in the High Castle

Bir başka örnek olarak "Man in the High Castle" filmi verilebilir.

Hiroshima ve Nagasaki'ye atılan atom bombaları ya ABD'ye atılsaydı? Paralel bir evrende geçen filmde tam olarak bu gerçekleşiyor ve Almanların Washington’a attığı atom bombalarıyla savaş kayıtsız şartsız sona eriyor. Bu evrende ABD’nin yarısı Almanlar, diğer yarısı da Japonlar tarafından paylaşılmış durumda. Hitler ölüm döşeğinde ve gizli bir iktidar mücadelesi var. Filmde ayrıca, hem Japonlar hem de Almanların baskısı arasında ezilen, kültürel asimilasyona maruz kalan Amerikalılar da var.

Bilgisayar oyunları da mevcut

Bu filmlerin yanı sıra ABD'nin işgalini içeren bazı bilgisayar oyunları da mevcut. Bu oyunların birinde Kuzey Kore'nin bir diğerinde ise Rusya'nın ABD'yi işgalini görüyoruz. Yine Medvedev'in absürt kehanetleri gibi konular bu oyunlarda yerini alıyor. "Çılgın" senaryolara birkaç örnek de bilgisayar oyunlarından verelim.

Homefront

"Homefront" oyunu böyle bir senaryoyu ele alıyor. Oyunda, ABD Kuzey Kore tarafından işgal edilmiş durumda. Bir grup Amerikalı da bağımsızlıklarını tekrar kazanmak için işgalci güçlere karşı mücadele ediyor.

Call of Duty: Modern Warfare

Bu oyunun hikayesi ise Rusya'nın ABD işgalini içeriyor... Konu ise bir CIA subayı ve İngiliz SAS güçleri ile kurgusal Urzikistan ülkesindeki isyancıların bir araya gelerek, işgalci Rus güçlerine karşı mücadelesini anlatıyor.

Gerçek hayata dönersek aslında bu tür işgallerin gerçekleşmesi 3'üncü Dünya Savaşı'nın bir göstergesi niteliğinde. Zira, bu tür büyük işgaller büyük savaşların ardından gerçekleşir. Fakat kim bilir belki de Medvedev kehanetlerini 2022 yılı için yapsaydı ve onlardan biri de Rusya-Ukrayna Savaşı olsaydı yine "absürt" olarak nitelendirilirdi. Çünkü çoğu kişi için savaş 10 ay bile sürmeyecekti.