Eski Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev’in hükümette şu anki görevi Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcılığı…

Medvedev’in gündeme geldiği konu ise, 2023 için yaptığı absürt öngörüler…

Yeni yıl için “çılgın” öngörüler

Medvedev, Twitter hesabından bazı yeni yıl tahminleri paylaştı. Fakat bu öngörüler kendisinin de belirttiği gibi oldukça “çılgın” ve “absürt” senaryolar içeriyor. 10 maddelik tweetleri okuyan platform kullanıcılarının yorumları da tam olarak bu yönde.

On the New Year’s Eve, everybody’s into making predictions



Many come up with futuristic hypotheses, as if competing to single out the wildest, and even the most absurd ones.



Here’s our humble contribution.



What can happen in 2023: