Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Karadeniz'deki yeni doğal gaz rezervi dış basında da büyük ses getirdi.

Amerikan yayın kuruluşu Bloomberg, haberi, "Türkiye, Karadeniz doğal gaz rezervlerinde devasa artış açıkladı" başlığı ile duyurdu.

Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz rezerv tahminlerini üçte bir artırdığını yazdı.

Bunun hem mevcut saha hem de ayrı bir keşif sayesinde sağlandığını belirtti.

"2023'te devreye alınacak"

İngiliz haber ajansı Reuters ise, keşfedilen doğal gazın hacmine dikkati çekti. Türkiye'nin Sakarya sahasında 13 kuyu açtığı, sahanın 2023'te devreye alınarak ulusal şebekeye bağlanacağı kaydedildi.

Çin devlet haber ajansı Şinhua, Türkiye'de bulunan yeni doğal gaz rezervlerini manşetine taşıdı.

Erdoğan'ın "Türkiye'yi Hazar, Akdeniz ve Ortadoğu'nun enerji merkezi yapmakta kararlıyız" sözlerine yer verdi.

"Toplam rezerv değeri 1 trilyon dolar"

Doğal gaz müjdesi Yunan basınında da geniş yer buldu.

Kathimerini gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "58 milyar metreküplük yeni doğal gaz yatağı bulduk” sözlerini manşetten verdi.

“Türkiye Cumhurbaşkanı, Karadeniz'de önemli miktarda doğal gaz keşfinden bahsetti” denildi.

To Vima gazetesi, “Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin amacının kendi gaz ihtiyacını karşılamak olduğunu söyledi” ifadesini kullandı.

Yunan gazete, Karadeniz’deki toplam rezervin değerinin 1 trilyon dolar olduğuna da vurgu yaptı.

