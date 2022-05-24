Slovenya Bulaşıcı Hastalıklar Merkezince yapılan açıklamada, ülkedeki ilk maymun çiçeği (Monkeypox) vakasının kaydedildiği duyuruldu.

Merkez Müdürü Mario Fafangel, virüsün Kanarya Adaları’ndan gelen bir kişide görüldüğü bilgisini paylaştı:

"Tüm uluslararası kuruluşlara, Slovenya’daki ilk vakayla ilgili bilgi verdik. Şimdi hastanın temas ettiği kişileri bilgilendiriyoruz. Ancak bilinmesi gereken şey, bunun karantinayı gerektiren ya da cinsel yolla bulaşan bir hastalık olmadığıdır. Virüs, yakın temasla bulaşıyor."

Maymun çiçeğinin COVID-19'a nazaran daha kolay tedavi edildiğini vurgulayan Fafangel, "Kuluçka dönemi 5 ila 21 gün. Bu, yeni bir virüs değil ve toplumun geneli için oluşturduğu tehdit düşük ölçekte." dedi.