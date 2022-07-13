Haber Giriş: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 20:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Maymun çiçeği Bosna Hersek'te de görüldü
[Fotograf: Reuters]
Bosna Hersek'te ilk kez maymun çiçeği virüsü tespit edildi.
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Saraybosna Üniversitesi Klinik Merkezinden (KCUS) maymun çiçeği virüsüne ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamaya göre, dün hastalık şüphesiyle hastaneye gelen 1 kişide virüse rastlandı.
Bu, bölge ülkelerinin ardından "Bosna Hersek’te tespit edilen ilk maymun çiçeği vakası" olarak kayda geçti.
Etiketler: Maymun Çiçeği Bosna Hersek Virüs
Son Haberler
- 21:24
- 21:25
- 21:09
- 21:18
- 20:52
Sıradaki Haber
İngiltere'de başbakanlık için 6 aday yarışa devam edecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz