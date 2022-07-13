Haber Giriş: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 19:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'da yangın söndürme helikopteri düştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sisam Adası'ndaki yangın söndürme çalışmalarına katılan bir helikopter düştü. Helikopterde toplam 4 kişi bulunuyordu. 2 kişi kurtarılırken, 2 kişiyi arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Sisam Adası'nın Palaiohori Bölgesi'nde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışan helikopterde 4 görevli bulunuyordu.
Yunanistan'ın yaz aylarında artan orman yangınları ile mücadele için kiraladığı "Mi 8" tipi helikopter, Agiou Mina açıklarında denize düştü.
Helikopterdeki 2 kişi kurtarıldı
Ukrayna'dan kiralanan helikopterde biri Romanyalı, ikisi Moldovyalı, biri Yunan toplam 4 kişi bulunuyordu.
Sahil Güvenlik birimleri, helikopterle denize düşen 2 kişiyi kurtardı. Diğer 2 kişi için ise arama-kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.
Etiketler: Orman Yangını Yangın Yunanistan
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