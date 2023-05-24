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Dünya
AA 24.05.2023 20:10

Mawar Tayfunu Guam’ı vurdu, adada elektrikler kesildi

Mawar Tayfunu ABD'ye bağlı Guam adasını şiddetli rüzgarlar ve yağmurla vururken, adanın büyük kısmında elektrikler kesildi.

Mawar Tayfunu Guam’ı vurdu, adada elektrikler kesildi
[Fotograf: AFP]

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), 4. kategorideki tayfunun merkezinin Guam'ın kuzey kısmından geçtiğini, rüzgarın hızının saatte 230 kilometreye kadar çıktığını bildirdi.

Guam Elektrik idaresi, son yıllarda ABD topraklarını vuran en şiddetli tayfunlardan biri olan Mawar nedeniyle adadaki 52 bin aboneden sadece binine elektrik verilebildiğini açıkladı.

170 bin nüfuslu adada felaket nedeniyle henüz yaralanma ya da can kaybı rapor edilmezken, elektrik ve su hizmetlerinin yeniden aktif hale getirilmesinin günler hatta haftalar alabileceği belirtildi.

Fotoğraf: AFP[Fotoğraf: AFP]

NWS'nin sel ve heyelan uyarısı vermesi üzerine, Guam Valisi kıyı şeridinde yaşayan vatandaşların tahliyesi hakkında bir kararname yayımladı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Deniz seviyesi yükseldiğinde, bölgede yaşayanların tahliyesi için yalnızca birkaç dakika olacak. Bu yüzden şimdiden hazırlık yapmalı ve en kötü ihtimali düşünmeliyiz.” ifadesi kullanıldı.

Ayrıca ABD Başkanı Joe Biden da ABD'nin Pasifik Okyanusu'ndaki deniz aşırı toprağı olan Guam adasında acil durum ilan edildiğini söyledi.

Yetkililer, tayfunun ada sakinlerine ve bölgenin altyapısına büyük zararlar vereceği konusunda uyarılarda bulundu.

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