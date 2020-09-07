Farklı ülkelerde pek çok çocuğu intihara sürükleyen Mavi Balina oyununun İran'da da can aldığı iddia edildi.

İran basınında çıkan habere göre, farklı şehirlerden 4 çocuk oyunun son kısmına kadar geldi. Birbirini tanımayan çocuklar Mazenderan'da buluştu. El ele denize girdiler ve dibe doğru inmeye başladılar.

Bu sırada yakındaki bir teknede bulunanlar durumu fark etti. Çocukları kurtarmaya çalışsalar da üçü için çok geçti. İçlerinden sadece biri kurtarılabildi.

Mazenderan Dalgıç ve Kurtarma Kurumu Başkanı Nagi Kerimiyan, "Kurtulan çocuk ağlayarak pişman olduğunu söyledi. Diğer çocukları tanımadığını, bu oyun üzerinden tanıştıklarını dile getirdi." dedi.

Mazenderan Emniyeti ise çocukların Mavi Balina oyunu sebebiyle öldükleri haberini yalanladı. Çocukların bölgeye yüzmeye geldiğini, yasak bölgede yüzerken can verdiklerini iddia etti.

İnternet üzerinden oynanan Mavi Balina oyunu Belçika, Rusya ve Hindistan dahil farklı ülkelerde çocukların intiharına sebep olmuştu.

Ülkelerin birçoğunda oyun yasaklandı.