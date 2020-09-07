İngiltere'de aşırı sağcılar, salgının artmasının faturasını sığınmacılara çıkardı.

Londra, Birmingham ve Essex’te sığınmacıların kaldığı otel odaları basıldı.

Aşırı sağcıların taciz ve tehditlerine maruz kalan bir sığınmacı yaşadıklarını anlattı:

"Arkadaşlarımızın kaldığı otele geldiler, kapılarını çaldılar. Tartışma oldu. Bizim kapılarımızı da çaldılar ancak açmadık. Elbette korkuyoruz. Kaldığımız otele geldiler, bizi gördüler. Saklandık."

Olayların ardından İngiltere İçişleri Bakanlığı durumun "kabul edilemez" olduğunu açıkladı.

Tehditlere rağmen bir süre daha göçmenlerin otellerde kalmalarının sağlanacağı belirtildi.

Hükümet, baskın ve tehditler konusunda otelleri "önlemlerinizi alın" diyerek uyardı.