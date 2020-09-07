Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İngiltere'de sığınmacılar, aşırı sağcıların tehditlerine maruz kalıyor
İngiltere'de aşırı sağcılar, sığınmacıların salgın sürecinde hükümet tarafından yerleştirildiği otelleri bastı. O sığınmacılardan biri, yaşadıklarını TRT HABER’e anlattı.
İngiltere'de aşırı sağcılar, salgının artmasının faturasını sığınmacılara çıkardı.
Londra, Birmingham ve Essex’te sığınmacıların kaldığı otel odaları basıldı.
Aşırı sağcıların taciz ve tehditlerine maruz kalan bir sığınmacı yaşadıklarını anlattı:
"Arkadaşlarımızın kaldığı otele geldiler, kapılarını çaldılar. Tartışma oldu. Bizim kapılarımızı da çaldılar ancak açmadık. Elbette korkuyoruz. Kaldığımız otele geldiler, bizi gördüler. Saklandık."
Olayların ardından İngiltere İçişleri Bakanlığı durumun "kabul edilemez" olduğunu açıkladı.
Tehditlere rağmen bir süre daha göçmenlerin otellerde kalmalarının sağlanacağı belirtildi.
Hükümet, baskın ve tehditler konusunda otelleri "önlemlerinizi alın" diyerek uyardı.
Etiketler: ingiltere sığınmacılar ingiltere sığınma aşırı sağSon Güncelleme: 7 Eylül 2020 Pazartesi 18:08
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