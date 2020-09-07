Dünya nüfusu her geçen gün artarken metropol şehirler de genişliyor.

2020 yılında dünyanın en kalabalık şehri Tokyo oldu. Japonya'nın başkenti Tokyo 37 milyon 393 bin kişilik nüfusu ile bu yıl da ilk sıradaki yerini korudu.

İkinci sırada 30 milyon 291 bin nüfus ile Hindistan'ın Delhi şehri, üçüncü sırada ise 27 milyon 58 bin nüfusuyla Çin'in Şangay şehri yer aldı.

İlk üçü, 22 milyon nüfusuyla Sao Paulo, 21 milyon nüfuslarıyla Mexico City ve Dakka, 20 milyon nüfuslarıyla Kahire ve Pekin izledi.

İstanbul ise bu listenin 14'üncü sırasında yer aldı.

15 milyon 519 bin nüfusuyla İstanbul, Moskova, Los Angeles, Paris ve Bangkok gibi birçok şehri geride bıraktı.