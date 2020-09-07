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Afganistan'da havan topu saldırısı: 6 ölü
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde Taliban militanları tarafından atılan havan mermisinin eve isabet etmesi sonucu 6 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın Şirzad ilçesinde Taliban militanları tarafından atılan havan mermisinin eve isabet ettiğini söyledi.
Hogyani, saldırıda 6 sivilin yaşamını yitirdiğini, 4 çocuğun da yaralandığını belirtti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Etiketler: Afganistan saldırı Havan topu NangarharSon Güncelleme: 7 Eylül 2020 Pazartesi 17:54
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