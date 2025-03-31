Çok Bulutlu 17.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Sciencealert 31.03.2025 09:39

Mars'ta keşfedilen esrarengiz kaya bilim insanlarını şaşırttı

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi'ne (NASA) ait Perseverance keşif aracı, Mars'ta bugüne kadar görülen hiçbir oluşuma benzemeyen ilginç bir kaya keşfetti. "St. Pauls Bay" adı verilen bu kaya, Jezero Krateri'nin çemberinde yer alan Witch Hazel Tepesi'nin eteklerinde bulundu.

Mars'ta keşfedilen esrarengiz kaya bilim insanlarını şaşırttı

Bilim insanları, yüzlerce küçük, koyu gri renkli kürecikten oluşan bu yapının nasıl meydana geldiğini henüz belirleyebilmiş değil. Botryoidal oluşumlar olarak bilinen bu tür kristal mineral kümeleri Dünya'da yaygın olsa da Mars'taki oluşum süreci farklı olabilir.

Bazı araştırmacılar, bu tür sferik oluşumların erimiş kayaçların hızla soğumasıyla meydana gelebileceğini belirtiyor.

Bu durum, bir göktaşı çarpması sırasında ya da volkanik aktivite sonucu ortaya çıkabiliyor. Daha önce Mars'ta keşfedilen ve "blueberries" (yaban mersinleri) olarak adlandırılan küçük küreler, hematit açısından zengin minerallerin suyun varlığında birleşmesiyle meydana gelmişti.

Benzer şekilde, Jezero Krateri'nde keşfedilen "patlamış mısır" görünümlü kayaların da suyla temas sonucu oluştuğu düşünülüyor.

Mars'ta keşfedilen esrarengiz kaya bilim insanlarını şaşırttı

Ancak St. Pauls Bay’in nasıl oluştuğunu belirlemek şu an için mümkün değil. Bilim insanları, bu kayanın "yüzeyde sürüklenmiş bir kaya" olduğunu ve orijinal konumundan uzaklaşmış olabileceğini düşünüyor.

Kayacın nereden geldiğini bilmemek, oluşum süreciyle ilgili önemli verilerin eksik olmasına neden oluyor.

Mars yörüngesinden yapılan gözlemler, yakın bir bölgede koyu renkli bir kaya katmanının varlığını ortaya koydu.

Bilim insanları, St. Pauls Bay’in bu katmandan kopmuş olabileceğini değerlendiriyor. Perseverance ekibinin bu bölgeye yakınlaşarak detaylı incelemeler yapması bekleniyor.

ETİKETLER
ABD Mars NASA Uzay Çalışmaları
Sıradaki Haber
Musk'tan seçim yarışı öncesinde milyon dolarlık çek dağıtımı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:41
Kendi podcast'inizi yapmak için ilk adımı TRT Akademi ile atın
14:29
DOGE, ABD'deki binlerce federal hükümet çalışanının bordro bilgilerine erişim sağladı
14:19
Bayram tatilinde 69 bin personel trafikte görev başında
14:07
İsrail'in bayramın üçüncü gününde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 11 Filistinli öldü
14:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Burhan Abiş için taziye mesajı
13:51
Çin uzaya internet test uydusu fırlattı
Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı kimyasal analizlerle adli vakaların aydınlatılmasını sağlıyor
Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı kimyasal analizlerle adli vakaların aydınlatılmasını sağlıyor
FOTO FOKUS
Öncesi ve sonrasıyla TRT’den spor yayıncılığı eğitimi
Öncesi ve sonrasıyla TRT’den spor yayıncılığı eğitimi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ