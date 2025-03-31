İsveç'te aşırı sağ grupları 10 yaşındaki çocukları hedef alıyor

İsveç'teki Agera Värmland grubunda çalışan sosyolog Lars Stiernelöf, özellikle son aylarda okullarda Nazi selamı veren çocukların sayısında artış gözlemlediğini belirtiyor.

Stiernelöf, çocukların bu davranışı Adolf Hitler'e bir övgü niteliğinde yapmadığını, ancak bu hareketin bazı ünlü isimler tarafından kullanılmasının onlar için çekici hale geldiğini belirtiyor.

Yeni nesil aşırı sağ gruplar

İsveç'te uzun süredir varlığını sürdüren aşırı sağ hareketler, son dönemde yeni bir yapıya bürünmüş durumda.

Aşırı sağ üzerine çalışmalar yürüten Expo enstitüsüne göre, 2023 yılında bu grupların sayısı 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Nordic Resistance Movement (Nordiska Motståndsrörelsen - NMR) gibi geleneksel Neo-Nazi yapıların gücü azalsa da, yerine daha küçük ve esnek gruplar ortaya çıkıyor.

Aktivklubb Sverige ve Gym XIV gibi yapılar, çevrim içi platformlar aracılığıyla gençleri kendilerine çekiyor ve fiziksel gücün önemli olduğu bir şiddet ideolojisi yayıyor.

Gençler çevrimiçi radikalleşiyor

Stiernelöf, aşırı sağ gruplara katılan kişilerin profilinin de değiştiğini söylüyor. Daha önce öne çıkmak isteyen ve dikkat çekmeyi amaçlayan gençler bu gruplara katılırken, günümüzde çevrim içi yalnızlık çeken ve sosyal bağlantı eksikliği hisseden çocuklar bu grupların hedef kitlesine dönüşmüş durumda.

İsveç güvenlik servisi Säpo'nun son raporunda, aşırı sağ şiddet yanlısı grupların dijital platformlar ve çevrim içi oyun ortamlarını kullanarak gençleri radikalleştirme hızını artırdığı uyarısı yapılıyor. Raporda, "Güvenlik servisi, henüz ergenlik çağına bile girmemiş çocukları içeren vakalarla ilgileniyor" ifadelerine yer veriliyor.

İsveç'te aşırı sağ tehditi büyüyor

İsveç'teki aşırı sağ hareketler yalnızca sosyal medya ve şiddet eylemleriyle değil, aynı zamanda siyasi arenada da etki göstermeye başlamış durumda. 2022 seçimlerinde gücünü arttıran aşırı sağ görüşteki İsveç Demokratları, göçmenleri ülkedeki suç oranının artmasından sorumlu tutan söylemleriyle öne çıkmıştı.

Siyasi çizginin kayması, aşırı sağ grupların ana akım toplumla daha fazla iç içe gelebileceği endişelerini doğuruyor. Uzmanlara göre, İsveç'te kutuplaşmanın artması, aşırı sağ ideolojilerin daha geniş bir kitleye yayılmasına neden olabilir.

Aşırı sağın medya, siyaset ve çevrim içi platformlardaki etkisi arttıkça, uzmanlar bu tehdide karşı daha erken yaşta müdahale edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Stiernelöf, "Şiddet yanlısı gruplara katılan çocuklar, gelecekte toplumsal huzursuzluğun kökenini oluşturabilir. Bu nedenle erken önlem almak kritik önem taşıyor" dedi.