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Dünya
AA 31.03.2025 09:21

Trump, Zelenskiy'nin nadir toprak elementleri anlaşmasından geri adım atmaya çalıştığını savundu

ABD Başkanı Donald Trump, "(Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin nadir toprak elementleri anlaşmasından geri adım atmaya çalıştığını görüyorum. Bunu yaparsa soruna neden olur" dedi.

Trump, Zelenskiy'nin nadir toprak elementleri anlaşmasından geri adım atmaya çalıştığını savundu

ABD Başkanı Trump, Florida'dan Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına Rusya-Ukrayna gündemini değerlendirdi.

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin nadir toprak elementleri anlaşmasından geri atmaya çalıştığını ve bundan memnun olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Zelenskiy'nin nadir toprak elementleri anlaşmasından geri adım atmaya çalıştığını görüyorum. Bunu yaparsa soruna neden olur. Büyük, çok büyük sorunlar. Bu konuda bir anlaşma yaptık ve şimdi diyor ki 'anlaşmayı yeniden müzakere etmek istiyorum'. NATO üyesi olmak istiyor. Hiçbir zaman NATO üyesi olmayacaktı. Dolayısıyla eğer anlaşmayı yeniden müzakere etmek istiyorsa, bu büyük bir sorun demektir."

Rusya ile Ukrayna liderleri arasında "büyük bir nefret" olduğunu gördüğünü söyleyen Trump, bununla beraber her iki isimle de şu ana dek iyi bir ilerleme kaydettiklerini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilişkisinin iyi olduğunu anlatan Trump, "(Putin'in) Sözünden döneceğini sanmıyorum. Onu uzun zamandır tanıyorum. Son bir iki gündür Zelenskiy ile ilgili söylediği bazı şeyler beni hayal kırıklığına uğrattı. Sevse de sevmese de onunla bir anlaşma yapması gerekiyordu. Bu yüzden bu sözlerinden memnun değildim. Ancak yine de iyi olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Trump, "Putin'in ateşkesi kabul etmesi için bir son tarih var mı?" şeklindeki soruya ise "Bu psikolojik bir son tarih. Eğer bizi oyaladıklarını düşünürsem bundan memnun olmam ama şu anda öyle olduklarını sanmıyorum. Bence bir anlaşma yapmak istiyor." yanıtını verdi.

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