Hamas: İsrail'in bayramın ilk gününde çocukları öldürmesi 'faşistliğini' gösteriyor

Hamas, soykırımcı İsrail'in, Gazze'de düzenlediği saldırılarda çocukları hedef almasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Çocukların, bayramın ilk günü sığındıkları çadırlarda üzerlerinde bayramlıklarıyla öldürüldüğüne işaret edilen açıklamada, "bu saldırıların İsrail'in faşistliğini ortaya koyduğu ve onu ahlaki ve insani değer yoksunu yaptığı" vurgulandı.

Katil İsrail çocukları bayramlıklarıyla öldürdü

İsrail'in, bayramın kutsiyetini hiçe sayarak Filistin halkına yönelik terör saldırılarını gün boyu sürdürdüğü belirtilen açıklamada, bunun Gazze'de yürütülen soykırımın bir parçası olduğu ifade edildi.

Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlenen İsrail saldırılarında 13'ü çocuk olmak üzere 33 Filistinli yaşamını yitirmişti. Çocukların çoğunun bayramlıklarıyla öldürülmüş olması tepki çekmişti.