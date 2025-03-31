Musk'tan seçim yarışı öncesinde milyon dolarlık çek dağıtımı

Musk, Pazar günü Green Bay'de yaklaşık 2 bin kişilik bir kalabalığın önüne çıkarken, başında Wisconsin'in simgesi haline gelen sarı bir peynir şapkası vardı. "Bu çok büyük bir mesele," diyen Musk, etkinliğe bizzat katıldığını vurguladı.

Musk ve desteklediği gruplar, Salı günü yapılacak seçimlerde muhafazakâr aday Brad Schimel’i desteklemek için 20 milyon dolardan fazla harcadı.

Bu seçim, eyaletin yüksek mahkemesinin ideolojik dengesini belirleyerek, Wisconsin’de kritik konularda alınacak kararları şekillendirebilir.

Musk, seçim sonuçlarının ABD Temsilciler Meclisi’ndeki güç dengesini bile etkileyebileceğini belirtti. "Eğer Wisconsin Yüksek Mahkemesi seçim bölgelerini yeniden çizerse, Cumhuriyetçilerin iki sandalyesini kaybetmesine neden olabilir," ifadelerini kullandı.

Yargı sürecinden döndü

Wisconsin Başsavcısı Josh Kaul, Musk’ın seçmenlere para vermesinin eyalet yasalarına aykırı olduğunu savunarak yargıya başvurdu. Ancak eyaletin yüksek mahkemesi, Pazar günü yapılan acil başvuruyu değerlendirmeyi reddetti. Mahkeme, kararına gerekçe sunmadı.

Musk’ın avukatları ise dağıtılan çeklerin seçimle ilgili bir teşvik olmadığını, anayasal ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Daha önce de Musk'ın desteklediği siyasi gruplar, ABD Anayasası’nın Birinci ve İkinci Ek Maddelerini destekleyen seçmenlere günlük 1 milyon dolar ödeme yapmayı önermiş, mahkemeler bu uygulamanın yasa dışı bir piyango olduğuna dair yeterli kanıt bulunmadığına hükmetmişti.

Wisconsin’deki seçim yarışına yönelik harcamalar rekor seviyeye ulaştı. Şu ana kadar 81 milyon dolardan fazla harcama yapıldığı belirtiliyor.

Seçimin ardından Wisconsin Yüksek Mahkemesi'nin kürtaj hakları, seçim bölgelerinin yeniden çizilmesi, sendikal haklar ve oy verme kuralları gibi konularda kritik kararlar alması bekleniyor.