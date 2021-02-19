NASA ekibinin heyecanını en çok Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Jezero ilçesi sakinleri paylaştı. Arazi benzerliği sebebiyle NASA, söz konusu kratere onların ilçesinin ismini verdi.

Bilim insanları, milyarlarca yıl önce Jezero kraterinin de Jezero ilçesi gibi su zengini olduğunu tahmin ediyor.

Jezero sakinleri için olağandışı bir gündü. İlçe isimleri dünya kamuoyunda ilk kez bu kadar telaffuz ediliyor, ilk kez medyanın ilgisi bu kadar yoğun. Umutları, belki bir gün ilçe isimlerini taşıyan Mars’taki Jezero kraterine ayak basmak.

Her yıl 18 Şubat'ı kutlayacaklar

Jezero Belediye Başkanı Snezana Ruzicic, "Haberi duyduğumuzda önce şaka sandık ama 2019'da NASA merkezinden bize resmi bilgilendirme yazısı ulaştı ve sahne ışıkları bize çevrildi. Arzumuz bu ışığın çocuklarımıza da yansıması ve bilimle yakından ilgilenmeleri" dedi.

1300 nüfuslu Jezero ilçesi sakinleri, NASA'nın Mars Keşif Programı Direktörü James Watzin imzalı mektubun ilçe turizmine katkıda bulunmasını umut ediyor.

Doğal güzellikler zengini ilçenin yönetimi, her yıl 18 Şubat gününü de ilçe günü olarak kutlamayı planlıyor.

Kamera: Adis Patkoviç