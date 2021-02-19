Ngetos köyündeki toprak kaymasında, kayıpları arama kurtarma çalışmalarında 6 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Yetkililer, hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiği heyelanda, halen kayıp olan 1 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

21 kişinin toprak altında kaldığı olayda şu ana kadar 2 kişi sağ olarak kurtarılmıştı.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim-nisan döneminde sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.