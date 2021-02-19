Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 06:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Endonezya'da heyelan: Ölü sayısı 18'e yükseldi
[Fotoğraf: Reuters]
Endonezya'da 14 Şubat'ta şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda ölenlerin sayısı 18'e çıktı.
Ngetos köyündeki toprak kaymasında, kayıpları arama kurtarma çalışmalarında 6 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Yetkililer, hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiği heyelanda, halen kayıp olan 1 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
21 kişinin toprak altında kaldığı olayda şu ana kadar 2 kişi sağ olarak kurtarılmıştı.
Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim-nisan döneminde sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.
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