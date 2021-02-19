ABD ve kısa adı E3 olan İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanları İran gündemiyle toplandı. Video konferans yoluyla gerçekleşen toplantı sonrası ortak açıklama yapıldı.

4 ülke, İran’ın nükleer silaha sahip olmamasının önemine dikkat çekti, İran konusunda AB Yüksek Temsilcisi'nin, Ortak Komisyon Koordinatörü rolü ile Çin ve Rusya da dahil olmak üzere, istişare ve koordinasyona devam etmesi konusunda uzlaştı.

Açıklamada ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın, nükleer anlaşmadaki taahhütlerine uyması halinde İran ile görüşmeye hazır oldukları ifadesi yinelendi. Bu amaçla Avrupa'dan gelecek davetin kabul edileceği açıklandı.

ABD ve AB vatandaşlarını serbest bırakması istendi

Ortak açıklamada İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetimini sınırlamasının sonuçları olacağı konusunda uyarıldı.

"ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya; İran'ın yüzde 20 zenginleştirilmiş uranyum ve uranyum metali üretmesine ilişkin endişe duymaktadır. Bunlar nükleer silahın geliştirilmesinde önemli bir adımdır. Bu faaliyetlerin sivil amaçlarla yapıldığına dair güvenilir bir gerekçe bulunmamaktadır."

Açıklamada; ABD ve İran'ın nükleer anlaşmaya geri dönme olasılığının memnuniyetle karşılandığı anlatıldı. Ancak aynı zamanda İran'ın füze programı ve bölgesel faaliyetleriyle ilgili güvenlik endişelerinin uluslararası toplum ile birlikte ele alınması yönünde kararlı oldukları vurgulandı.

İran'dan ABD ve AB vatandaşlarını serbest bırakması istendi. İran'daki insan hakları ihlallerinden derin endişe duyulduğu savunuldu.