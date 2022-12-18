BFMTV'nin Manş Denizi ve Kuzey Denizi Valiliğinin (Premar) açıklamasına dayandırdığı habere göre, dün akşam ve bu sabah İngiltere'ye ulaşmak üzere yola çıkmış; Manş Denizi'nde farklı teknelerde 166 düzensiz göçmen tespit edildi.

Fransız deniz kurtarma ekipleri, Pas-de-Calais açıklarında zorda kalan yaklaşık 50 düzensiz göçmeni kurtarırken aynı bölgede 2 farklı kurtarma ve yardım gemisiyle 76 düzensiz göçmen daha karaya çıkarıldı.

Başka bir kurtarma ve yardım gemisi, 40 düzensiz göçmene müdahale ederek Calais Limanı'na getirdi.