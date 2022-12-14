Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba 11:29Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Manş Denizi'nde ölüm kalım mücadelesi
[Fotograf: Reuters]
Manş Denizi'nde içinde 30'dan fazla kişiyi taşıyan göçmen teknesi için kurtarma çalışmaları yapılıyor. İki arama kurtarma helikopteri, Kraliyet Ulusal Cankurtaran Kurumu botları ve Fransız donanma botları olay yerine gitti. BBC Muhabiri, kurtarma operasyonunda ölümler olduğunu açıkladı.
Savunma Bakanlığından bir sözcü, olayın devam ettiğini doğruladı ancak daha fazla ayrıntı vermedi.
Olay, Fransa'dan göçmen taşıyan birçok küçük teknenin geldiği Kent kıyılarında yaşandı.
BBC, göçmenleri taşıyan bir teknenin batmasının ardından can kaybının meydana geldiğini belirterek, yetkililerin ölümleri henüz doğrulamadığını duyurdu.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Fransa İngiltere
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