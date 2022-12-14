Savunma Bakanlığından bir sözcü, olayın devam ettiğini doğruladı ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Olay, Fransa'dan göçmen taşıyan birçok küçük teknenin geldiği Kent kıyılarında yaşandı.

BBC, göçmenleri taşıyan bir teknenin batmasının ardından can kaybının meydana geldiğini belirterek, yetkililerin ölümleri henüz doğrulamadığını duyurdu.