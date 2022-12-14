Nijerya'da 25 Şubat 2023'te yapılacak genel seçimler yaklaşırken ülkenin farklı bölgelerindeki Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu (INEC) ofislerine artan saldırılar, endişe verici hale gelmeye başladı.

Şubat 2023'teki devlet başkanlığı seçiminde yarışacak 18 aday ve parti başkanları, 29 Eylül'de barış anlaşması imzaladı ancak siyasi parti destekçileri arasında zaman zaman şiddet olayları yaşanmaya devam ediyor.

Nijerya'da 50 günde 53 şiddet olayının yaşanması nedeniyle güvenlik güçleri alarma geçti ve "durumun derhal durdurulmaması halinde ülkenin seçim sürecini etkileyebileceği" konusunda uyarıda bulunuldu.

1999-2019 döneminde 1525 kişi öldü

1993'te yapılan askeri darbenin ardından ülkede ilk defa 27 Şubat 1999'da demokratik seçim düzenlendi. O yıl, eski Devlet Başkanı Olusegun Obasanjo'nun kazandığı seçimde yaşanan şiddet olaylarında 80 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede 4 yıl sonra düzenlenen seçim sırasında yaşanan olaylarda da 100 kişi yaşamını yitirdi.

Eski Devlet Başkanı Obasanjo'nun 2 dönemlik görevini bitirmesinin ardından 2007'de düzenlenen seçim sırasında yaşanan şiddet olayları sonucunda ise 300 kişi öldü.

Nijerya'da en fazla kişinin öldüğü seçim dönemi, Devlet Başkanı Goodluck Jonathan'ın görevde olduğu 2011'de yaşandı. Terör örgütü Boko Haram'ın saldırılarının yoğun olduğu bu seçim sürecinde yaşanan şiddet olaylarında 800 kişi öldü, 65 binden fazla kişi ise yerinden oldu.

2015'teki seçimlerde de 100 kişi, 2019'dakinde ise 145 kişi hayatını kaybetti.

"Boko Haram, IPOB ve silahlı çete üyeleri 2023 seçimleri için en büyük tehdit"

Güvenlik ve İstihbarat Uzmanı Yahuza Ahmad Getso, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede 1999'dan bu yana seçimlerin düzenlendiğini anımsattı.

Her zaman seçimlerin nasıl sonuçlanacağına dair endişe duyulduğunu vurgulayan Getso, ülkede 25 Şubat 2023'te düzenlenecek seçimlerin en büyük tehdidinin, terör örgütleri Boko Haram ve Biafra Yerli Halklarının (IPOB) yanı sıra silahlı çete üyeleri olduğunun altını çizdi.

Görevi sona erecek Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin, iktidara geldiği 2015'ten bu yana güvenlik sorunlarıyla mücadele ettiğine dikkati çeken Getso, "Göreve ilk geldiğinde sadece ülkenin kuzeydoğusunda Boko Haram vardı ama artık güneyde terör örgütü IPOB ve ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çete üyeleri güvenlik sorunları oluşturmaya devam ediyor." dedi.

Getso, ülkede seçim kampanyaları devam ederken seçim komisyonu ofislerine artan saldırılarına ve siyasi partilerin destekçileri arasındaki şiddet olaylarına dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.