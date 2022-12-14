Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba 10:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alaska'da misk sığırının saldırdığı kişi öldü
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Alaska'da evinin yakınında misk sığırının saldırısına uğrayan adliye görevlisi, hayatını kaybetti.
Alaska'da evinin bahçesindeki köpek kulübesinin yakınındaki misk sığırı sürüsünü korkutmaya çalışan adama, bir sığır saldırdı.
Saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti.
Alaska Eyalet Birlikleri, Alaska Yaban Hayatı Birlikleri ve eyalete bağlı Balık ve Av Hayvanları Departmanının olayı soruşturduğu kaydedildi.
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