Ulusal Acil Durum Operasyonları Merkezi (COEN) çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Boluarte, şiddetin körüklenmesi için sokaklarda provokasyon yapıldığını belirterek göstericilerden sakin olmalarını istedi.

Boluarte, kendisini cumhurbaşkanı olarak henüz tanımayan Meksika, Kolombiya, Arjantin ve Bolivya cumhurbaşkanlarını şahsen arayacağını da dile getirdi.

"Bu ülkelere yanlış bilgi verildiğini düşünüyorum"

Eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'ya darbe yapılmadığını savunan Boluarte, "Burada kimse başkanı görevden almadı. Olan şu ki Castillo bir darbe yaptı, Kongre'yi kapatmak ve devletin yetkilerini bir an önce devralmak istedi. Bu ülkelere yanlış bilgi verildiğini düşünüyorum." dedi.

Meksika, Arjantin, Kolombiya ve Bolivya'nın dün yayımladığı ortak bildiride, 7 Aralık'ta görevinden azledilip cezaevine gönderilen eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun "demokratik olmayan zorbalık kurbanı" olduğu ifade edilerek Castillo'nun Peru'nun cumhurbaşkanı olarak tanındığı belirtilmişti.

Castillo’nun görevden alınması

Eski Peru Cumhurbaşkanı Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledilmişti.

Castillo'nun görevinden alınması yönündeki karar, 7 Aralık'taki genel kurul toplantısında 6 aleyhte, 10 çekimser oya karşı 101 lehte oyla kabul edilmişti.

Kongrede Castillo'nun görevden azledilmesi kararına gerekçe olarak "kamu fonksiyonlarını gasbetmeye, devlet yetkilerinin işleyişini engellemeye ve anayasal düzeni ihlal etmeye çalışmak" gösterilmişti.

Pedro Castillo, Kongre'yi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından gözaltına alınmıştı.

Gösterilerde 7 kişi hayatını kaybetmişti

Castillo’nun görevinden azledilmesinin ardından çıkan olaylarda şu ana kadar 7 kişi ölmüş, 15 polis atılan patlayıcı maddelerle yaralanmıştı.

Gösterilerin şiddetlenmesi üzerine Cumhurbaşkanı Boluarte, bazı bölgelerde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.