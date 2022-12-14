- Ağır savaş silahları ve ekipmanları onarılmayı gerektirecek kadar eskidi.

- Mühimmat eksikliği var.

- Temel askeri ekipmanların, hatta askerlerin termal çorapları dahi yetersiz.

Bu bilgiler, Almanya'da Savunma Bakanlığı'nın hazırladığı gizli bir raporda yer aldı.

Ordusunu modernize etmek için 100 milyar euro kaynak ayıran Almanya'da, ordu, NATO'daki uluslararası yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmekte büyük zorluk çekecek.

BM misyonuna bir gemi bile gönderemez

Meclis Savunma Komisyonu'na sunulan rapora göre, Alman ordusu NATO görevlerini ancak sınırlı ölçüde yerine getirebilir.

Raporda, savaş gemilerindeki silahlar, hava savunma sistemleri ve modern iletişim teknolojisindeki sıkıntılar tek tek belirtildi.

Silahlı kuvvetler için operasyonel hazırlığın yeniden tesis edilmesi gerektiği vurgulandı.

Alman ordusundaki malzeme, personel ve eğitim durumunun da kötü olduğuna işaret edilen raporda, Alman donanmasının, Birleşmiş Milletler'in Lübnan açıklarındaki misyonuna bir gemi bile gönderemeyeceği de aktarıldı.