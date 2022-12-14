Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba 08:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kiev'de patlama sesleri duyuldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kentte sabah saatlerinde patlamalar meydana geldiğini açıkladı.
Kliçko, sabah erken saatlerde Telegram hesabından yaptığı açıklamada, başkentin Shevchenkivskyi semtinde patlamalar olduğunu duyurdu.
Can kaybı olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.
10 adet İHA düşürüldü
Ayrıca paylaşımda, "Kiev bölgesinde ve başkent üzerinde hava savunma güçleri toplam 10 Shahed insansız hava aracını düşürdü" ifadesini kullandı.
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