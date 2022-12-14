Adalet Bakanı ve Başsavcı Abubakar Malami, yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusunda yakalanan yüz binlerce Boko Haram üyesinin toplu yargılanmasına yeniden başlanacağını belirtti.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin yargılama çalışmaları için fonları onayladığını kaydeden Malami, "Başlatılacak yargılanma çalışmaları, ülkemizin yasalara göre yapılacak." dedi.

Nijerya hükûmeti, şubat 2021'de ülkenin kuzeydoğusunda yakalanan 5 bin Boko Haram üyesinin yargılanmayı beklediğini duyurmuştu.

Ülkede, Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.