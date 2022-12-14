Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba 09:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Twitter, Norveç Dışişleri'ni Nijerya hükümetine bağladı
Norveç Dışişleri Bakanlığı, Twitter hesabında "Nijerya hükümet kurumu" olarak etiketlendi.
Bakanlığın hesabından yapılan bir paylaşımda, Twitter'ın bu yanlışlığı düzeltmesi istendi.
Norveç Dışişleri Bakanlığının paylaşımında, "Değerli @TwitterSupport, Nijerya ile mükemmel ikili ilişkilerimizden ve alfabetik yakınlığımızdan memnun olsak da bizi Norveç olarak etiketlerseniz çok memnun oluruz. Bu Başbakan @jonasgahrstore ve Dışişleri Bakanı @AHuitfeldt için de geçerli." ifadesine yer verildi.
Twitter, Bakanlığın paylaşımından birkaç saat sonra yanlışlığı düzeltti.
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