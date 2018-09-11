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Mali'de hükümetle uzlaşan ayrılıkçı lidere suikast düzenlendi

Mali'de, hükümetle uzlaşan ayrılıkçı Azavad Ulusal Kurtuluş Hareketinin (MNLA) kıdemli askeri liderlerinden Saloum Ould Beck'in silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü açıklandı.

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Malide hükümetle uzlaşan ayrılıkçı lidere suikast düzenlendi

Yerel basındaki haberlere göre, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler, ülkenin kuzeyindeki Timbuktu'da aracı içinde bulunan ayrılıkçı lider Beck'e suikast düzenledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir güvenlik yetkilisi, silahlı saldırı sonucu Beck'in öldüğünü doğruladı.

Beck, uluslararası arabulucuların desteğiyle ülkedeki şiddet olaylarının sona ermesi için hükümet ve silahlı gruplar arasında 2015'te Cezayir ile Çad'da yapılan barış anlaşmalarının uzlaşma komitelerinde "Misyon Şefi" olarak yer almıştı.

Mali'de, ayrılıkçı Azavad Ulusal Kurtuluş Hareketi (MNLA), ülkenin kuzeyindeki Kidal, Timbuktu ve Gao şehirlerini 2012'de ele geçirmişti.

Başkent Bamako'daki geçici hükümetin yardım talep etmesi üzerine Fransa, 2013'te bölgeye askeri müdahalede bulunmuştu. Fransız güçlerince dağıtılan ve 2015'teki barış sürecine katılmayan silahlı ayrılıkçı gruplar, ülkenin kuzeyine ve orta kesimine yerleşmek için mücadele yürütüyor.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Mali'deki Barış Gücü (MINUSMA), 2013'ten beri 15 bine yakın personelle ülkedeki siyasi sürece destek vererek güvenliği sağlamaya çalışıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Mali, suikast, Saloum Ould Beck
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